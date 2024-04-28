Политолог Игорь Чаленко, комментируя 24 Канала, "слив" немецкого издания, назвал его "операция "легализация" текста так называемого "соглашения" в телеграмме. Ранее Владимир Путин показывал этот "документ" фаворитам Африканских стран.

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Подтвердил бы факт капитуляции Украины

Сегодня это "соглашение" представляется немецкими журналистами в деформированной интерпретации. Мол, якобы действительно можно было "достичь мира" и этот документ "мог быть подписан".

Он не мог быть подписан, потому что в нем есть конкретика относительно несогласованной позиции между Украиной и Россией, которые демонстрируют абсолютную полярность мнений по поводу безопасности нашего государства, вопросы русского языка,

– подчеркнул политолог.

Россия отмечает якобы "парафированность" этого текста, что будто он был "согласован, но это не так.

Даже если существовал документ подобного содержания, потому что мы не знаем до конца, правдив ли он на 100%. Однако из этого текста, что был опубликован, вполне понятно, что украинская сторона стояла на позиции обеспечения национальной безопасности. Если бы речь шла о неучастии нашего государства в военных блоках, то все равно было указано, что необходимо для малейшего обеспечения безопасности Украины,

– подчеркнул он.

В то же время Россия стремилась тотального политического влияния на Украину, уменьшение ее военной способности, которой едва хватило бы защитить Киевскую область. Очевидно, по его мнению, что это было подготовка к следующему удару, когда Россия могла бы взять Украину без сопротивления.

"Текст этого соглашения был бы губительным и подтвердил факт капитуляции Украины. Сейчас Россия использует этот текст для того, чтобы сбить фокус внимания с учредительного саммита мира, который состоится в Швейцарии 15– 16 июня. Москва пытается таким образом уменьшить количество стран, которые будут участвовать в нем",– уверен Игорь Чаленко.

Обратите внимание! Саммит мира должен состояться 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден., вблизи города Люцерн в Швейцарии. По словам Владимира Зеленского, украинская разведка сообщила о планы Кремля сорвать его проведение.

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