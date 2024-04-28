Політолог Ігор Чаленко, коментуючи 24 Каналу, "злив" німецького видання, назвав його "операція "легалізація" тексту так званої "угоди" в телеграмі. Раніше Владімір Путін показував цей "документ" лідерам Африканських держав.

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Підтвердив би факт капітуляції України

Сьогодні ця "угода" подається німецькими журналістами у деформованій інтерпретації. Мовляв, нібито дійсно можна було "досягти миру" і цей документ "міг бути підписаний".

Він не міг бути підписаний, тому що в ньому є конкретика щодо непогоджених позиції між Україною та Росією, які демонструють абсолютну полярність думок щодо безпеки нашої держави, питання російської мови,

– наголосив політолог.

Росія наголошує на нібито "парафованість" цього тексту, що буцімто він був "узгоджений, але це не так.

Навіть якщо існував документ схожого змісту, тому що ми не знаємо до кінця, чи правдивий він на 100%. Проте з того тексту, що був опублікований, цілком зрозуміло, що українська сторона стояла на позиції гарантування національної безпеки. Якби йшлося про неучасть нашої держави у військових блоках, то все одно було зазначено, що необхідно для щонайменшого гарантування безпеки України,

– підкреслив він.

Водночас Росія прагнула тотального політичного впливу на Україну, зменшення її військової спроможності, якої б ледь вистачило б захистити Київську область. Очевидно, на його думку, що це було підготування до наступного удару, коли Росія могла б взяти Україну без спротиву.

"Текст цієї угоди був би згубним та підтвердив факт капітуляції України. Зараз Росія використовує цей текст для того, щоб збити фокус уваги з установчого саміту миру, який відбудеться в Швейцарії 15 – 16 червня. Москва намагається у такий спосіб зменшити кількість країн, які будуть брати участь у в ньому", – впевнений Ігор Чаленко.

Зверніть увагу! Саміт миру має відбутися 15 і 16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн в Швейцарії. За словами Володимира Зеленського, українська розвідка повідомила про плани Кремля зірвати його проведення.

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