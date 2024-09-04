Президент представил кандидата фракции: кто может занять место Кулебы

Дмитрий Кулеба недавно подал заявление об отставке. Владимир Зеленский, вероятно, уже выбрал того, кто займет должность Министра иностранных дел Украины.

Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук, отметив, что по Конституции Президент Украины определяет кандидатуры на должности в МИД и Минобороны. Зеленский уже сделал свой выбор, поэтому подготовка к отставке Кулебы состоится 5 сентября.

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Народный депутат отметила, что Президент Украины представил кандидата на должность Министра иностранных дел. Это – Сибига Андрей Иванович.

Известный украинский дипломат, который до этого работал в Офисе Президента, был послом в разных странах, а сейчас работает в МИД на должности заместителя,

– сказала Кравчук.

Она подчеркнула, что Сибига от начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины работал в международной сфере, является опытным дипломатом, которого уважают коллеги.

"Говорят, что Сибига требователен к работникам. Ему не нужно время, чтобы разобраться в работе, ведь он очень четко понимает, в какой поддержке Украина нуждается от каждого государства и что для этого надо сделать",

– высказалась народный депутат.