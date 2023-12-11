"Честно отвечали на вопросы": Кулеба впервые с 24 февраля встретился с главой МИД Венгрии

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 11 декабря встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Это произошло впервые с начала полномасштабного российского вторжения на территорию нашего государства.

Министр подчеркнул, что во время этого разговора они честно отвечали на поставленные друг другу вопросы. Политики также передали некоторые сигналы по поводу будущих отношений между нашими государствами.

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Кулеба прокомментировал встречу с Сийярто

Украинский министр подчеркнул, что он вместе со своим венгерским коллегой говорили около 1 часа. По словам главы МИД Украины, это был "очень долгий, искренний разговор".

Мы давно друг друга знаем, хотя действительно с начала полномасштабного вторжения России впервые так сели и основательно побеседовали. Мы честно отвечали на вопросы друг друга,

– сказал он.

Министр отметил, что главной темой разговора было решение Европейского Совета относительно открытия переговоров о членстве Украины в ЕС. Он попросил дать Венгрии немного времени по поводу окончательной позиции в отношении начала переговорного процесса.



"Между тем, хочу дать один сигнал. Я четко сказал Петеру: у нас общее будущее в Европе. Мы должны туда как можно быстрее дойти. Вместе", – подчеркнул Кулеба.

Сийярто не изменил мнения об Украине после разговора с Кулебой

Прокомментировал встречу с Дмитрием Кулебой и венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Он отметил, что с момента начала полномасштабной войны не встречался лично с Кулебой, хотя до этого они много встречались, переговаривались и разговаривали.

"Это был трудный период для двусторонних отношений, ведь с 2015 года правила все больше усиливали права венгерского национального сообщества, и все это омрачало двусторонние отношения", – рассказал он.

Во время встречи, по словам Сийярто, они обсуждали евроинтеграционные амбиции Украины. Венгерский министр сказал, что "это для нас не тактический вопрос, а решение, имеющее историческое значение для будущего всего Евросоюза".

Предложение о решении не подготовлено, Еврокомиссия практически не догадывается о влиянии членства Украины в ЕС на все сообщество. Достаточно подумать, какие неуправляемые проблемы вызвало предварительное решение Еврокомиссии по транзиту зерна или отмене обязательного лицензирования украинских грузов,

– подчеркнул Сийярто.

Он сказал, что Еврокомиссия не завершила подготовительную работу, которая могла бы гарантировать, что Украина продолжит переговоры о вступлении в ЕС "взаимно выгодным способом".

Не забыл венгерский глава МИД упомянуть и закон о нацменьшинствах. Он сказал Кулебе, что Венгрия ожидает возвращения к условиям 2015 года.

В заключение Сийярто отметил, что они вместе с Кулебой точно останутся "преданными дальнейшему развитию двусторонних отношений".