Кулеба выступил с мощным заявлением перед министрами ЕС: назвал 3 фактора, которые приблизят победу

Дмитрий Кулеба заявил, что времени на сомнения и долгие дискуссии нет, ведь мы каждый день теряем жизнь наших бойцов. Глава МИД назвал 3 фактора, которые могут приблизить победу.

Соответствующее заявление глава МИД сделал на заседании Совета министров иностранных дел ЕС 16 мая. То есть это случилось на 82-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Кулеба назвал 3 фактора для ускорения победы

Три фактора могут изменить ситуацию к лучшему. Экономический: жесткие санкции против России. Военный: снабжение тяжелого вооружения Украине. Политический: предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС,

– заявил Кулеба.

Глава МИД объяснил эти факторы:

санкции : энергетическое эмбарго, финансовые ограничения по торговле, расширение индивидуальных санкций против российских элит и олигархов, чиновников, членов их семей, а также против предприятий, запрет росСМИ;

: энергетическое эмбарго, финансовые ограничения по торговле, расширение индивидуальных санкций против российских элит и олигархов, чиновников, членов их семей, а также против предприятий, запрет росСМИ; военная помощь Украине : по гуманитарному разминированию, Совместную внешнюю и политику безопасности, общую политику безопасности и обороны с ЕС, Восточное партнерство, европейскую политику развития и механизм гражданской защиты ЕС;

: по гуманитарному разминированию, Совместную внешнюю и политику безопасности, общую политику безопасности и обороны с ЕС, Восточное партнерство, европейскую политику развития и механизм гражданской защиты ЕС; предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС: статус кандидата Украины на членство в ЕС на саммите в июне.

Предложенное Украиной справедливое соглашение остается в силе: вы предоставляете нам все, что нам нужно, чтобы нанести поражение Путину, а мы побеждаем, чтобы вам впоследствии не пришлось противостоять ему самим,

– объяснил Кулеба.

Также глава украинского МИД заверил – какой бы ни была цена, которую ЕС придется заплатить сейчас, она намного ниже цены, которую пришлось бы заплатить в случае победы Путина.

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