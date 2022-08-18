Нас никто не склонял к уступкам в пользу россии, – Кулеба о переговорах во Львове

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о результатах встреч Владимира Зеленского с президентом Турции и генсеком ООН. Глава МИД Украины подчеркнул, что никто не склонял Украину к уступкам в пользу россии.

Кулеба рассказал детали переговоров во Львове

Соответствующее заявление Кулеба сделал во Львове после встреч Зеленского с Реджепом Эрдоганом и Антониу Гутерришем. Он отметил, что Эрдоган и Гутерриш "искренне сопереживают и хотят решать проблему".

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Никто нас не склонял к уступкам в пользу россии. Если снова полетит какая-то "измена" по социальным сетям, то сразу хочу сказать, что такого не было,

– заявил глава МИД Украины.

Кулеба сообщил, что во Львове стороны скоординировали свои действия по зерновому коридору, Запорожской АЭС и освобождению украинских военнопленных.

По мнению украинского министра, от Зеленского, Эрдогана и Гутерриша до окончания войны будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путем.

Зеленский назвал условие для возобновления переговоров с россией

Владимир Зеленский после встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем высказался по поводу возобновления мирных переговоров с россией. Глава государства подчеркнул, что переговоры возможны, только в том случае, если россия освободит захваченные территории.

Окончание войны также прокомментировал Эрдоган. Турецкий президент Эрдоган сказал, что "сохраняет веру в то, что война закончится за столом переговоров".

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Добавим, что вместе с Эрдоганом в Украину прибыли члены турецкого правительства, в частности, глава МИД, министр обороны, министр энергетики, министр сельского хозяйства, министр торговли, руководитель турецкой разведки и другие.

В рамках визита Эрдогана Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с турецким коллегой Хулуси Акаром. Участие во встрече глав Минобороны Турции приняли и министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу.

Также по результатам встречи был подписан меморандум, согласно которому Турция поможет Украине восстановить инфраструктуру после войны. Меморандум подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш.

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