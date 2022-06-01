Среди других тем будет и новое обещанное оружие от Германии. Также Андриана Кучер обсудит с Арестовичем и успех украинских воинов в контрнаступлении в Херсонской области.

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Что именно будут обсуждать: более подробно

В настоящее время армия государства-террориста контролирует 70% украинского Северодонецка в Луганской области. ВСУ частично отошли на более выгодные позиции, другая часть продолжает защищать населенный пункт.

Советник руководителя Офиса Президента прокомментирует 24 каналу героическую оборону города на востоке нашей страны и, собственно, кульминацию в этой финальной и решающей битве за Северодонецк.

Обсуждение оружия от Германии обусловлено тем, что в немецком государстве, в том числе правительстве Олафа Шольца, решили поставлять Украине сверхсовременное вооружение. Канцлер пообещал систему противовоздушной обороны.

Немецкие СМИ пишут, что наше государство получит зенитный ракетный комплекс IRIS-T. Арестович поделится впечатлениями от столь неожиданного, но необходимого, решения из Берлина.

Конечно, в ходе диалога с советником главы Офиса Президента не обойдется и тема об успехе украинских защитников в Херсонской области. Вооруженные Силы Украины так сопротивляются оккупантам, что те не выдерживают нагрузки от боевых действий.

Как раз об успехах рассказал в своем последнем обращении Владимир Зеленский. Он отметил, что наша армия активно продвигается на Херсонском направлении. Свое мнение по этому поводу на ютубе 24 каналу выразит и Арестович.

Примите во внимание! Интервью с Алексеем Арестовичем начнется на ютубе 24 канала в 18:00 1 июня. Его можно просмотреть по ссылке.

Эксклюзивное интервью с Арестовичем: смотрите видео 24 канала

Предыдущие заявления и мнения Арестовича на 24 канале: кратко

Еще раньше Алексей Арестович рассказал 24 каналу о самой большой опасности для ВСУ в Луганской области. Речь идет о продвижении оккупантов на Лиман. Дело в том, если они его захватят, это позволит захватчикам выйти на Озерное, а дальше – наладить поставки через Северский Донец.

Также он предполагал, что в ближайший месяц Украину ждут существенные неприятности. Российские войска почти потеряли наступательный потенциал, однако смогли сразу его нарастить. В то же время ленд-лиз не поспел так быстро, как это необходимо.

Советник главы Офиса Президента говорил об угрозе повторного наступления на Сумщину, Черниговщину и Киевщину. По его словам, у россиян еще есть резервы, а также не стоит исключать опасность втягивания белорусских войск в войну.

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