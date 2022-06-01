Серед інших тем буде й нова обіцяна зброя від Німеччини. Також Андріана Кучер обговорить з Арестовичем й успіх українських воїнів у контрнаступі на Херсонщині.

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Що саме обговорюватимуть: більш детально

Наразі армія держави-терористки контролює 70% українського Сєвєродонецька на Луганщині. ЗСУ частково відійшли на вигідніші позиції, інша ж частина продовжує боронити населений пункт.

Радник керівника Офісу Президента прокоментує 24 каналу героїчну оборону міста на Сході нашої країни та, власне, кульмінацію у цій фінальній та вирішальній битві за Сєвєродонецьк.

Обговорення зброї від Німеччини обумовлене тим, що у німецькій державі, зокрема уряді Олафа Шольца, таки вирішили постачати Україні надсучасне озброєння. Канцлер пообіцяв систему протиповітряної оборони.

Німецькі ЗМІ пишуть, що наша держава отримає зенітний ракетний комплекс IRIS-T. Арестович поділиться враженнями від такого неочікуваного, але потрібного рішення з Берліна.

Звісно ж, у ході діалогу з радником очільника Офісу Президента не оминуть й тему про успіх українських захисників у Херсонській області. Збройні Сили України чинять такий опір окупантам, що ті не витримують навантаження від бойових дій.

Якраз таки про успіхи розповів у своєму останньому зверненні Володимир Зеленський. Він наголосив на тому, що наша армія активно просувається на Херсонському напрямку. Свою думку щодо цього на ютубі 24 каналу висловить і Арестович.

Зауважте! Інтерв'ю з Олексієм Арестовичем розпочнеться на ютубі 24 каналу о 18:00 1 червня. Його можна переглянути за посиланням.

Ексклюзивне інтерв'ю з Арестовичем: дивіться відео 24 каналу

Попередні заяви й думки Арестовича на 24 каналі: коротко

Ще раніше Олексій Арестович розповів 24 каналу про найбільшу небезпеку для ЗСУ на Луганщині. Мовиться про просування окупантів на Лиман. Адже якщо вони його захоплять, то це дасть можливість загарбникам вийти на Озерне, а далі – налагодити постачання через Сіверський Донець.

Також він припускав, що найближчий місяць Україну чекають суттєві неприємності. Російські війська майже втратили наступальний потенціал, однак змогли одразу його наростити. Водночас ленд-ліз не поспів так швидко, як це необхідно.

Радник глави Офісу Президента казав про загрозу повторного наступу на Сумщину, Чернігівщину та Київщину. За його словами, у росіян ще є резерви, а також не варто унеможливлювати небезпеку втягнення білоруських військ у війну.

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