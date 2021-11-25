"Культовый образ лидера": в КНДР запретили носить кожаные плащи
Источник:RFA
В Северной Корее власть конфискует черные кожаные плащи у своих граждан, чтобы никто не мог повторить "культовый образ лидера". Носить соответствующую одежду в КНДР сможет лишь Ким Чен Ын и высокопоставленные чиновники.
На территории Северной Кореи кожаные тренчи стали популярными еще в 2019 году, когда глава КНДР появился в таком на телевидении. Тогда плащи из натуральной кожи мгновенно раскупили состоятельные граждане.
Актуально В КНДР мужчину приговорили к смерти из-за сериала "Игра у кальмара"
Плащ стал "символом влияния"
Впоследствии в КНДР появились тренчи из искусственной кожи, которые стали доступны каждому. Сейчас полиция патрулирует улицы и конфисковывает соответствующую одежду у тех, кто хочет подражать Ким Чен Ыну.
В то же время оказалось, что дело не только в главе государства. Также во время последнего военного парада в кожаных куртках присутствовали высокопоставленные лица. Собеседник издания пояснил, что соответствующий тренч стал "символом влияния".
Полиция Северной Кореи конфискует подделки даже у продавцов. Одновременно жители страны недовольны решением.
К теме "Вкусное и целебное" мясо черных лебедей: КНДР вводит нововведения из-за недостатка пищи
Шокирующие законы КНДР: последние новости
- В мае 2021 года СМИ сообщили, что лидер Северной Кореи запретил гражданам надевать узкие и порванные джинсы. Их он считает "угрозой для режима".
- В то же время экстравагантные стрижки в КНДР начали считать "вторжением в капиталистический образ жизни".
- За контрабанду популярного сериала "Игра в кальмара" жителя Северной Кореи даже приговорили к смертной казни. Он вернулся из Китая с флешкой, на которую записали соответствующий сериал.