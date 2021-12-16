В кулуарах Рады девушка потеряла сознание: на помощь бросились депутаты

В кулуарах Верховной Рады 16 декабря женщина потеряла сознание. Она упала на втором этаже. Очевидцы рассказали, что девушка перед этим сидела очень уставшая.

Девушка внезапно упала на пол. Нардепы стали оказывать ей помощь.

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Девушка быстро пришла в себя

Почти сразу к девушке подбежал председатель комитета Рады Михаил Радуцкий. Вскоре она пришла в себя и направилась в медицинский пункт парламента.

Отметили, что девушку зовут Елена Зель. Она является помощницей на общественных началах главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Порошенко ворвался в эфир Рады

Порошенко 16 декабря ворвался в прямой эфир канала "Рада". Пятый президент заявил, что у парламента, якобы не было денег, чтобы открывать этот телеканал. Порошенко предлагали приобщиться к эфиру, но тот отказался. Он обвинил журналистов в якобы предвзятости.

Нардеп Даниил Гетманцев пошутил, что Порошенко якобы "запрыгнул в эфир, чтобы поднять рейтинг". По словам Гетманцева, подобные скандалы могут это сделать.

Кстати, после инцидента сеть взорвалась мемами.

Порошенко ворвался в прямой эфир, смотрите видео 24 канала: