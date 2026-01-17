Стал "болевой точкой" для России: в ISW объяснили, почему россияне врут о ситуации в Купянске

Российские власти пытаются сформировать альтернативную картину боевых действий. Для этого они системно распространяют ложные заявления о якобы захвате Купянска на Харьковщине.

Институт изучения войны (ISW)

Что говорят в ISW о ситуации в Купянске?

По данным аналитиков ISW, российские военачальники продолжают утверждать, что армия России якобы контролирует все районы Купянска, а попытки Сил обороны Украины вернуть город потерпели поражение. В то же время имеются многочисленные подтверждения того, что украинские воины освободили большую часть города и прилегающие территории.

Отмечается, что распространение дезинформации является частью информационной стратегии Москвы, направленной на влияние на позицию США и партнеров относительно возможных мирных переговоров.

Таким образом Россия пытается навязать нарратив о якобы неизбежности своей победы и заставить Украину и Запад согласиться на российские требования под угрозой будущих наступлений.

Купянск стал особым очагом напряженности для российского военного командования, вероятно, из-за опасений, что реалии поля боя в этом районе подорвут нарративы о военной мощи России, которые Путин и высокопоставленные российские военачальники пытаются распространить.

Оборона Купянска: коротко о главном