На некоторых направлениях продвижение врага приостановилось, – командир полка "Ахиллес"

Российские военные, несмотря на активные попытки продвинуться на фронте, не везде имеют успех. На некоторых участках Силы обороны дают мощный отпор врагу и не дают ему двигаться вперед.

Об этом 24 Каналу сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, заметив, что говорится о Купянском направлении. Хотя оккупанты пытаются прорвать там оборону украинских военных различными способами.

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Где остановилось продвижение россиян

На Купянском направлении российские войска активно используют бронированную технику, в частности танки. Обычно они нужны, чтобы обеспечить проход легкой техники, которая доставляет живую силу противника.

Несмотря на усилия оккупационной армии, ситуацию удалось несколько стабилизировать.

Объективно за последние три недели, можно констатировать, что продвижение врага приостановлено на определенных направлениях. Например, в оперативной зоне возле Колесниковки или в районе Купянска-Узлового. Хотя там враг постоянно пытается действовать различными тактиками: где-то пробивается техникой, где-то движется штурмовыми группами,

– отметил Юрий Федоренко.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

Военный также объяснил, что у оккупантов довольно на высоком уровне происходит разведка боем. Они бросают в бой все новые подразделения, которые должны выйти на переднюю линию соприкосновения и спровоцировать перестрелку, чтобы выявить, где находятся украинские военные. Если это удается – туда направляют беспилотники и артиллерийский огонь.

"Но такая тактика врага нам очень хорошо известна. Соответственно штурмовые пехотные подразделения, которые удерживают переднюю линию боевого соприкосновения уже научились этому противодействовать. Все решения лежали на поверхности", – заметил командир.

Главная задача любых беспилотных систем вовремя обнаружить врага как на маршрутах выдвижения, так и в районах сосредоточения, и нанести максимальное поражение.

Важность новейшей техники

Военнослужащий добавил, что не только украинские Силы обороны часто используют беспилотники. Многообразием БпЛА также работают и россияне. Это делает невозможным продвижение на переднюю линию.

Линия от 0 до 10 километров в глубину нашу и противника – максимально отрабатывается дронами. Эта зона очень опасна и требует дополнительных решений на поле боя,

– подчеркнул Федоренко.

Например, помочь доставлять разнообразные логистические грузы к передней линии могут роботизированная техника – наземные беспилотные системы. Именно они позволяют сохранить жизнь военного и частично заменить его работу.