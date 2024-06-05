Россияне пытаются там прорвать оборону ВСУ с 2 направлений: показываем на карте город Купянск
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 5 июня сообщил, что сложная ситуация сложилась возле города Купянск в Харьковской области. Там оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону с 2 направлений.
Этот город российские захватчики уже оккупировали в начале полномасштабного вторжения, но Силы обороны освободили населенный пункт во время известной Харьковской операции. Как далеко расположен от фронта Купянск – читайте в материале 24 Канала.
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Где расположен Купянск, и как далеко от фронта
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что в районе Купянска, где противник пытается прорвать оборону наших войск с двух направлений, продолжаются жесткие бои. Задача украинского военного командования, как отметил генерал, остановить врага и заставить перейти его к обороне.
Моя задача – обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону,
– подчеркнул он.
Сырский отметил, что, несмотря на всю сложность ситуации, у нашего государства есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И Силы обороны делают для этого все возможное.
Стоит отметить, что сам Купянск расположен в около 8 километрах от линии фронта, где идут бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками.
Где расположен город Купянск: смотрите на карте
Почему россияне стремятся захватить Купянск
Как отмечал военный эксперт Сергей Грабский, Купянск является пересечением важных автомобильных и железнодорожных путей. Кроме того, город является ключом к реке Оскол.
Захват Купянска врагом может создать прецедент, когда значительно усложнится обеспечение украинских подразделений, которые действуют на левобережье реки Оскол,
– объяснил он.
Зато для противника, отметил Грабский, выход к водоему позволяет создать буферную зону, из которой россияне позже могут планировать операции для дальнейшего продвижения в направлении Харькова.
Обратите внимание! Российские захватчики оккупировали Купянск в начале полномасштабного вторжения, но украинские военные освободили город осенью 2022 года, выгнав оттуда врага.
В частности, 11 сентября Генштаб ВСУ подтвердили освобождение Купянска украинскими военными. Это произошло на следующий день после того, как в сети распространяли сообщения о деоккупации Купянска.