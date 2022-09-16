Купянск – полностью освобожден: в городе уже развевается сине-желтый флаг

Украинские военные полностью уволили город Купянск в Харьковской области. Там уже развевается флаг Украины.

Об освобождении Купянска заявляют украинские военные, пишет 24 канал. В частности, в спецподразделении "Кракен" заявили, что освободили Купянск с одной стороны, а 92 отдельная механизированная бригада – с другой.

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Украинские военные успешно форсировали реку Оскил

Сообщается, что в результате слаженных действий подразделением K "Кракен" была успешно форсирована река Оскил. Это позволило нашим силам выбить врага из левобережной части Купянска.

Теперь город полностью деоккупирован и находится под украинским флагом. Контрнаступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола,

– заявили военные.

Начальник штаба спецподразделения Константин Немичев распространил видео, как стелла в Купянске снова в сине-желтых цветах.

Стелла в Купянске снова в сине-желтых цветах: видео

Освобождение Купянска: что известно

Первая информация, что ВСУ могут быть в Купянске, появилась 9 сентября. Тогда в сети опубликовали фотографию с нашими военными на въезде в город. Местные гауляйтеры заявили о сложной ситуации в районе.

Утром 10 сентября появились фото, как украинские военные держат флаг Украины у мэрии Купянска. Позже защитники показали еще одну фотографию, на которой они стоят на крыше многоэтажки города. Также появилось видео, как украинские воины заходили в Купянск.

11 сентября Генеральный штаб ВСУ подтвердил освобождение Купянска. В то же время в Генштабе отметили, что освобождение Купянского района продолжается.

В Офисе Президента объяснили, что освобождение Купянска откроет для ВСУ новые возможности в дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Отметим, что по состоянию на 16 сентября известно, что ВСУ в ходе контрнаступления удалось освободить 421 населенный пункт в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский утром 16 сентября сообщил, что от российских оккупантов освободили почти всю Харьковскую область. Глава государства напомнил, что оккупанты находились на Харьковщине более 5 месяцев.

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