Россияне нон-стоп идут на жесткие боевые действия, – в ВСУ рассказали о ситуации возле Купянска
На Купянском направлении ВСУ сдерживают постоянные штурмы российских войск. Захватчики пытаются прорвать оборону, теряя значительное количество пехоты.
Командир взвода 1-го Десантно-штурмового батальона 95-й отдельной ДШ Полесской бригады ДШВ ВСУ Станислав Краснов сообщил о жестоких боях возле Купянска, где россияне пытаются захватить стратегические высоты. Враг постоянно меняет тактику, но успеха не имеет, – информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.
Смотрите также Россияне начали масштабное наступление на новом направлении: как за неделю изменилась карта фронта
Враг не сдается: пытается сунуть вперед
По словам Краснова, российские войска не прекращают попыток захватить Купянск, важный для контроля окружающей территории. Несмотря на огромные потери, они продолжают штурмы, используя различные методы атаки.
Они пытаются штурмовать постоянно. Увеличение, уменьшение сил врага – не ощущается... На линии фронта здесь нон-стоп идут на жесткие боевые действия,
– отметил Краснов.
Военный отметил, что россияне используют различные методы атак, в частности массированные пехотные штурмы и попытки прорыва бронетехникой. Новые подразделения с новыми командирами прибывают на смену уничтоженным, но успеха это не приносит.
Россияне заявляли еще перед новым годом, что Новый год – это крайняя дата, когда они собираются захватить Купянск. Но благодаря просто нечеловеческой стойкости, мужества наших войск и профессионализма командиров им вообще не удалось продвинуться, ни на метр нигде.
Боец также отметил, что пленные российские солдаты имеют разную боевую подготовку, но большинство из них – это штурмовики из так называемого отряда "Шторм-Z". В него входят бывшие заключенные.
Контекст
- Недавно авторитетное издание Forbes сообщало о сосредоточении Россией большого количества военной техники и личного состава на Купянском направлении.
- Вероятно, враг установил новый срок захвата части Харьковской области – до марта 2024 года. Не исключительно, что связано с президентскими выборами во вражеском государстве.
- Председатель Харьковской ОВА и в Совете национальной безопасности и обороны заявляют о готовности Вооруженных Сил отражать атаки оккупантов и усиливать обороноспособность области.
- В общем, несмотря на бесконечные атаки россиян, интенсивность боев и попытки врага изменить тактику, украинские защитники продолжают отражать штурмы врагов.
- Силы обороны демонстрируют непреклонность и профессионализм. По словам командиров, бойцы готовы к любым сценариям и быстрому реагированию на действия противника.