Удар по краеведческому музею в Купянске: власти уточнили данные о погибших и пострадавших

25 апреля враг ударил по центру Купянска и попал в музей. К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые.

По состоянию на 26 апреля погибли две женщины. 10 человек получили ранения, из них 4 – госпитализированы.

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Что известно о жертвах и раненых в Купянске

Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины – 54 и 57 лет. 10 человек получили ранения. Из них 4 госпитализированы, еще 6 имеют незначительные повреждения и получили медицинскую помощь на месте.



Последствия удара по Купянску / фото Олега Синегубова



Оккупанты попали в музей / фото Олега Синегубова



На месте удара работали соответствующие службы / фото Олега Синегубова

Всего за прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 17 приграничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах. В частности, под огнем находились Купянск, Уды, Ветеринарное, Огурцово, Гатище, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и другие населенные пункты области.

Обстрел Купянска: все, что известно