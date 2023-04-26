Удар по краеведческому музею в Купянске: власти уточнили данные о погибших и пострадавших
Источник:Олег Синегубов
25 апреля враг ударил по центру Купянска и попал в музей. К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые.
По состоянию на 26 апреля погибли две женщины. 10 человек получили ранения, из них 4 – госпитализированы.
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Что известно о жертвах и раненых в Купянске
Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины – 54 и 57 лет. 10 человек получили ранения. Из них 4 госпитализированы, еще 6 имеют незначительные повреждения и получили медицинскую помощь на месте.
Последствия удара по Купянску / фото Олега Синегубова
Оккупанты попали в музей / фото Олега Синегубова
На месте удара работали соответствующие службы / фото Олега Синегубова
Всего за прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 17 приграничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах. В частности, под огнем находились Купянск, Уды, Ветеринарное, Огурцово, Гатище, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и другие населенные пункты области.
Обстрел Купянска: все, что известно
- 25 апреля Купянск обстреляли из С-300. Российские террористы попали в музей.
- В Харьковской ОВА подтвердили и зафиксировали попадание в здание Краеведческого музея.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел. По его словам, страна-террористка делает все, чтобы уничтожить нас полностью.
- В результате обстрела Купянска погибли сотрудницы музея. Их тела спасатели достали из-под завалов несколько часов.
- Тело директора музея искали несколько часов. На первый этаж, где они были в момент взрыва, обрушились несколько перекрытий. Возле руин с надеждой ждали родственники и коллеги. За 5 часов поисковой операции спасатели смогли достать тело погибшей.
- Отметим, что из музея успели вывезти часть ценных экспонатов. Остальные еще готовили к эвакуации. В этом помещении работал и департамент культуры. Это было последнее уцелевшее культурное заведение в Купянске.