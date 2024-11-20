Ожесточенные бои идут за каждую посадку, – заместитель комбата "Ахилес" описал ситуацию возле Купянска

Ситуация на Купянском направлении остается сложной. Российские оккупанты буквально каждый день пытаются атаковать, от чего несут реально большие потери. Во время одного из штурмов удалось уничтожить 50 единиц вражеской техники.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира батальона ударных беспилотников 92-й бригады "Ахиллес" Олесь Маляревич, отметив, что задача-минимум для оккупантов – захватить левый берег реки Оскол. Если им удастся это сделать, то они будут штурмовать уже правобережье Купянщины.

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Какова ситуация на Купянщине

Как отметил военный, на этом направлении собраны мощные силы среди украинских подразделений. Наши защитники наносят максимальные потери врагу. Конечно, есть определенные трудности, ведь поставки ресурсов там возможно только через реку.

Российские оккупанты имели приказ захватить Купянск и левобережье реки Оскол до 1 ноября. Как раз к этой дате произошли две крупные бронетанковые атаки. Во время первой захватчики потеряли более 50 единиц техники. Во время второй – 17. А также – огромное количество личного состава.

Они не достигли цели захватить левый берег реки Оскол. Но каждый день пытаются забрать хотя бы одну посадку. Хотя бы что-то. Это – жизни и здоровья наших воинов. Очень тяжелая ситуация на Купянщине. И за каждый метр идут мощные и драматические боевые действия,

– подчеркнул Маляревич.

Какая ситуация на Купянском направлении: смотрите карту боевых действий

На прошлой неделе российские оккупанты совершили дерзкую атаку на Купянском направлении. Они переоделись в форму ВСУ и попытались "в лоб" пойти на позиции Сил обороны Украины. Через некоторое время их успешно уничтожили.

Но проблема была. Где-то 45 их пехотинцев "рассыпалось" по домам. Долгое время пришлось их искать и выбивать. Ты же не можешь зафиксировать их точное количество. Или 45? Или 46? А может 39? Если один-два-три где-то засядут в доме, то это может быть проблемой. Поэтому целая операция была, чтобы их выкурить и уничтожить. Они все были уничтожены,

– подчеркнул военный.