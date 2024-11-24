Россияне провалили важный дедлайн, – комбат рассказал, как теперь действует враг на фронте

Российские оккупанты начали искать новые резервы после того, как не смогли закрепиться на левобережье Купянска до 1 ноября. Ими руководит страх и система принуждения.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. По его словам, когда враг терпит неудачу, генералы отправляют в бой всех – и поваров, и механиков.

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Как российские генералы заставляют россиян воевать

Оккупанты не смогли до 1 ноября выйти к поселку Купянск-Узловой и закрепиться на левобережье Купянска, поэтому российские генералы начали привлекать к штурмовым действиям дополнительные ресурсы.

Россияне действительно провалили важный дедлайн. Поэтому противник пытается выискивать новые резервы, которыми пополнить бы свои многочисленные потери в живой силе,

– отметил комбат "Ахиллес".

Некоторые считают, что россияне воюют настойчиво. Хотя на самом деле ими руководит страх и система принуждения. Когда они терпят неудачи, приезжают генералы на строевой смотр и начинают говорить, мол, "столько есть людей – всех в строй. Повара, механики, все вперед".

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Как россияне действуют на поле боя

Юрий Федоренко объяснил, что по интенсивности боевых действий погодные условия на врага существенно не влияют. Конечно, это имеет влияние на дальнюю логистику. Высокоманевренная техника не доходит до тех мест, куда доходила раньше. Однако в передней линии боестолкновения украинские военные их уничтожают путем беспилотных систем, противотанковых средств, пушек и другого оружия.

Поэтому оккупанты преимущественно используют пешую тактику. Здесь не обязательно иметь высокоподготовленный личный состав, важно количество. Это враг и пытается выполнять, именно количественно проводить штурмы как в дневное, так и ночное время.

На некоторых отрезках враг "затягивается" до 12 километров пешим ходом. Проходит лесопосадки, а когда выходит на переднюю линию боевого соприкосновения, то перегруппировывается – те, кто дошли, переходят в ударно-штурмовые действия.

Это не свидетельствует о том, что противник не подготовлен или низко подготовлен. Нельзя недооценивать противника, но и переоценивать не стоит. Надо всегда его рационально осматривать на поле боя – возможности, характер действий и как он будет двигаться,

– отметил военный.

На данный момент погодные условия больше подыгрывают противнику. Поскольку беспилотные системы, которые являются одними из основных средств поражения ВСУ, стали менее эффективными, но и у россиян так же. В то же время штурмовая пехота как шла в любую погоду, так и идет.

Ситуация вблизи Купянска: смотрите на карте

За последнюю неделю россиянам так и не удалось получить существенных тактических достижений на поле боя по оккупации наших территорий. Бои продолжаются в эти минуты, идет выявление и уничтожение врага на поле боя Силами обороны.

Что интересно, на Купянском направлении резервы противника постоянно пополняются благодаря заключенным и мобилизованным. Захватчиков мотивируются финансированием.