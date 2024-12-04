Сегодня российские войска пытались прорваться к Купянску, – ЦПД
Вражеские силы 4 декабря пытались прорваться к Купянску. Несколько единиц техники противника и пехота пошли на прорыв и их уничтожили Силы обороны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.
Смотрите также Сбросили врага в реку Оскол, – комбат сказал, как удалось выбить россиян из села на Харьковщине
Россияне пытались прорваться в Купянск
Российская армия действительно предприняла попытку прорыва в Купянск сегодня. Несколько единиц техники и пехота пошли на прорыв и были уничтожены нашими силами,
– говорится в сообщении.
Коваленко отметил, что сейчас захватчики на фронте в целом делают такие накаты, пытаясь прорваться в жилой сектор или на окраине, высадить десант и закрепиться до подхода подкрепления.
"Наши воины отработали сегодня хорошо", – резюмировал руководитель ЦПД СНБО.
Отметим, что утром 4 декабря в Генштабе ВСУ обнародовали информацию о ситуации на разных направлениях фронта. В частности, на Купянском количество боевых столкновений за сутки достигло тринадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Першотравневого.