Сегодня российские войска пытались прорваться к Купянску, – ЦПД

Вражеские силы 4 декабря пытались прорваться к Купянску. Несколько единиц техники противника и пехота пошли на прорыв и их уничтожили Силы обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

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Россияне пытались прорваться в Купянск

Российская армия действительно предприняла попытку прорыва в Купянск сегодня. Несколько единиц техники и пехота пошли на прорыв и были уничтожены нашими силами,

– говорится в сообщении.

Коваленко отметил, что сейчас захватчики на фронте в целом делают такие накаты, пытаясь прорваться в жилой сектор или на окраине, высадить десант и закрепиться до подхода подкрепления.

"Наши воины отработали сегодня хорошо", – резюмировал руководитель ЦПД СНБО.

Отметим, что утром 4 декабря в Генштабе ВСУ обнародовали информацию о ситуации на разных направлениях фронта. В частности, на Купянском количество боевых столкновений за сутки достигло тринадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Першотравневого.