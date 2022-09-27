Купянск-Узловой под контролем ВСУ, – Синегубов объяснил, почему освободить его было сверхважно

Силы обороны Украины освободили Купянск-Узловой – одну из крупнейших железнодорожных развязок Харьковской области.

Эту информацию в эфире телемарафона подтвердил глава ОВА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что для россиян это была стратегическая важная точка – через этот поселок они поставляли вооружение.

Внимание ВСУ, вероятно, освободили Купянск-Узловой на левом берегу Оскола: показываем его на карте

Купянск-Узловой – одна из крупнейших логистических развязок на территории Харьковской области, и с первых часов полномасштабной войны она была оккупирована, враг довольно сильно ее оборонял. Действительно, наши Вооруженные силы ее отбили,

– сообщил Синегубов.

Каждый метр украинской земли освобождается тяжелыми усилиями, поскольку враг стягивает резервы. По состоянию на сейчас временно захваченными остаются менее 6% Харьковской области.

Где расположен Купянск-Узловой на карте:

Глава ОВА подчеркнул, что сейчас возвращаться в освобожденные населенные пункты опасно – продолжается разминирование. Также необходимо восстановить инфраструктуру. По словам главы ОВА, были случаи, когда гражданские подрывались прямо у себя во дворах.

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