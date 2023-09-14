Все завязано на Бахмуте: почему оккупанты пытаются наступать на Лимано-Купянском направлении

Сохраняется напряжение на Купянско-Лиманском направлении. Российские оккупанты не оставляют попыток оттянуть украинские силы из других участков фронта.

Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что активизация врага на Востоке, прежде всего, связана с ситуацией в Бахмуте.

Читайте также ВСУ продолжают наступление, а атаки россиян оборачиваются потерями: карта боев за 14 сентября

"Действуют логично: создают удобное для них направление – Купянско-Лиманскую дугу, чтобы мы снимали свои силы и средства из Бахмута", – объяснил Черник.

Как связано Купянско-Лиманское и Бахмутское направления: смотрите видео 24 Канала

Как известно, Бахмут приобрел важное политическое значение для россиян. Именно поэтому потеря города-крепости станет для них колоссальной катастрофой. Враг делает все возможное, чтобы это предотвратить.

Возможные сценарии на Купянско-Лиманском направлении

Важно помнить, что противник может иметь тактический успех – катастрофы не будет. Нам важно выиграть войну, хотя какие-то битвы могут быть проиграны.

"Сто тысяч человек мы отменить не можем – это невероятно большой ресурс. Но мы справились с мясными волнами в Бахмуте – справимся и здесь", – подытожил Черник.

Ситуация на Купянско-Лиманском направлении

Россия сосредоточила на этом участке фронта 100 тысяч личного состава. Однако, по словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, на днях враг провел ротацию и заменил 41 общевойсковую армию на 25 – недоукомплектованную и совершенно не обученную.

Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты готовят вторую волну наступления на Купянщине. В частности, они подтянули артиллерию и усилили обстрелы.

В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что в последнее время количество боев на Купянско-Лиманском направлении значительно уменьшилось. По ее словам, это свидетельствует о том, что враг приходит в себя и собирает силы для новых атак.