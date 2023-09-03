Невероятные умения, – Евлаш сказал, какую технику врага уничтожили ВСУ на Купянском направлении

Продолжаются бои на Купянском направлении. Благодаря успешной контрбатарейной борьбе украинских военных враг понес значительные потери в личном составе и технике.

Начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш рассказал 24 Каналу о ситуации на этом направлении. По его словам, российские оккупанты пытаются пробить нашу оборону, но сталкиваются с яростным сопротивлением.

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Так, за прошедшие сутки 92 отдельная механизированная бригада имени Ивана Сирко уничтожила с помощью FPV-дрона еще одну установку ТОС – тяжелую огнеметную систему "Буратино".

ВСУ наносят врагу потери на Купянском направлении: смотрите видео 24 Канала

"Это просто невероятные навыки и умения, потому что один такой дрон может стоить пол тысячи долларов, а одна такая система – миллионы долларов", – отметил Евлаш.

– тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72, разработанная в 1971–1979 годах. Имеет 30 направляющих.

Кроме ТОС, защитники ликвидировали на этом направлении также:

почти 130 оккупантов;

один автомобиль;

склад с боеприпасами;

семь беспилотников.

Зачем враг давит на Купянском направлении

"Это комплексный вопрос. Это и пропагандистская картинка, и попытки разделить наши Силы обороны. Они пытаются пробить клин к реке Оскол", – отметил Евлаш.

В частности, враг давит на Новоегоровку. За прошедшие сутки он 570 раз обстрелял украинские позиции из разного вооружения. Кроме того, произошло пять боевых столкновений.

Ситуация на Востоке: последние новости

Украинские военные продолжают продвижение на южном фланге Бахмута. По состоянию на 28 августа защитники освободили 44 квадратных километра вокруг города.

Идут интенсивные бои на Лиманском направлении. Враг пытается наступать, а Силы обороны его сдерживают. Позиции сторон меняются несколько раз в сутки.

Учитывая значительные потери, враг вынужден перегруппироваться на Купянско-Лиманском направлении. С территории России заходят новые части.