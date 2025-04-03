Враг накапливает силы, – в Третьей штурмовой сказали, куда нацелились россияне на Харьковщине

Российские оккупанты готовятся вскоре начать новую наступательную кампанию. Для этого собирают резервы, ведь понесли большие потери, когда пытались выполнить свои нереальные цели.

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал 24 Каналу, что враг пытается продвинуться к оперативно важному городу. Он расположен на левом берегу реки Оскол.

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Куда нацелились россияне

Еще в 2024 году враг выбрал город Боровая на Харьковщине как оперативную цель. Они хотели взять его под контроль еще полгода назад, но понесли при этом очень большие потери.

Они стерли несколько дивизий. Это было основное направление удара 20-й армии России, а также танковой армии, которые продвигались к реке Оскол, а потом хотели ее перейти,

– отметил подполковник ВСУ.

Эти планы врага не осуществились, они полностью разбились о 3 штурмовую бригаду и бригады, которые стоят рядом. На некоторых участках оккупанты смогли дойти до реки, но пока это не существенно и не критично.

"Однако во время этой безумной попытки, когда они хотели дойти до Боровой и Оскола, россияне устроили конвейер, в ходе которого понесли огромные потери. Они существенно уменьшили наступательный потенциал", – отметил Максим Жорин.

Ситуация возле Боровой: смотрите на карте

Третья штурмовая воспользовались тем, что враг понес потери, и провела контратаки. Так удалось получить контроль над населенным пунктом Надия, а также улучшить тактические положения возле него. Теперь это облегчает ведение оборонительных действий в этом районе.

Мы снова наблюдаем за тем, что враг накапливает силы, готовит их на полигонах, уже завозит новые подразделения. Это свидетельствует о том, что он возвращается к своим планам выйти к реке Оскол,

– подытожил заместитель командира 3 ОШБр.

Заметим, в ОСУВ "Хортица" сообщили, что в конце марта 2025 года оккупанты пытались перебросить силы через реку Оскол. Но пехотные атаки остановили. Сейчас Силы обороны делают все, чтобы не допустить перемещения врага.