Враг имел много возможностей для наступления на Купянском направлении: почему активизировался именно сейчас

На Лимано-Купянском направлении продолжаются интенсивные бои. Российские оккупанты сосредоточили значительное количество живой силы и техники, которыми давят на украинские позиции.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, почему россияне активизировались на этом направлении именно сейчас. Как известно, они давно стянули сюда более 100 тысяч военных.

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"Враг собрал эту силу еще в конце 2022 года. У него было много возможностей начать это большое наступление с 2023-го", – отметил Коваленко.

Почему российские оккупанты наступают на Купянском направлении именно сейчас: смотрите видео

Оккупанты начали штурмовать позиции ВСУ именно теперь, чтобы прежде всего оттянуть украинские силы из других направлений. Ни о каких стратегических или тактических целях непосредственно на Лимано-Купянском направлении речь не идет.

Россияне не имеют наступательного потенциала

На Купянском направлении россияне сосредоточили группы войск "Центр" и "Запад". У них лучшая комплектация, но она не отвечает поставленным задачам.

Все эти группы войск могут эффективно держать оборону. Но оборонительный функционал отличается от наступательного,

– объяснил Коваленко.

Как следствие, россияне не смогли захватить ни один важный населенный пункт с июня, когда и начали свое наступление.

Ситуация на Купянском направлении: последние новости

Несмотря на все попытки россиян прорвать линию обороны ВСУ, защитники крепко держатся на своих позициях. Возможно несущественное продвижения врага, но наши бойцы быстро отбрасывают его обратно.

Украинское командование полностью контролирует ситуацию. Так, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский пообщался с командирами на местах.

Учитывая обострение ситуации, в Купянском районе объявили обязательную эвакуацию. Речь идет о 37 населенных пунктах.