Россияне активизировали атаки, штурмуют украинские позиции на Купянском направлении: какая ситуация

На Купянском направлении российские войска увеличили количество атак на позиции украинских войск. Несмотря на это, Вооруженные Силы Украины обнаруживают врага еще на подступах к переднему краю позиций.

Об этом в четверг, 13 марта, в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает 24 Канал. Также пограничники работают еще по меньшей мере на трех направлениях.

Смотрите также Одновременно с Курщиной ситуация обострилась и на Донбассе: анализ боев и карта фронта от ISW

Что происходит на Купянском направлении

По данным Госпогранслужбы, подразделения пограничников из боевых бригад и других пограничных отрядов находятся на нескольких направлениях фронта, в частности на Лиманском, Северском, Краматорском, а также Купянском, где россияне активно атакуют.

За последний период видим активность врага на Купянском направлении, где враг пытается осуществлять штурмовые действия по нашим позициям,

– рассказал Андрей Демченко.

По его словам, для выявления оккупантов на переднем крае пограничники активно применяют дроны. Более того, подразделения Госпогранслужбы имеют на вооружении артиллерийские подразделения и РСЗО, которые активно применяются для уничтожения врага.

Также спикер отметил, что в Черниговской и Харьковской областях, граничащих с Россией, в последнее время попыток вражеских диверсионных групп не фиксировали.

К слову, по словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, российские войска воспользовались замерзшей рекой Оскол для переброски сил на Купянском направлении, украинские силы обороны пытаются их выбить. Также он сообщил, что этой весной на Осколе не ожидается половодье.