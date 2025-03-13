Про це у четвер, 13 березня, в етері телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає 24 Канал. Також прикордонники працюють ще на щонайменше трьох напрямках.

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Що відбувається на Куп'янському напрямку

За даними Держприкордонслужби, підрозділи прикордонників із бойових бригад та інших прикордонних загонів перебувають на кількох напрямках фронту, зокрема на Лиманському, Сіверському, Краматорському, а також Куп'янському, де росіяни активно атакують.

За останній період бачимо активність ворога на Куп'янському напрямку, де ворог намагається здійснювати штурмові дії по наших позиціях,

– розповів Андрій Демченко.

За його словами, задля виявлення окупантів на передньому краї прикордонники активно застосовують дрони. Ба більше, підрозділи Держприкордонслужби мають на озброєнні артилерійські підрозділи та РСЗВ, які активно застосовуються для знищення ворога.

Також речник зазначив, що у Чернігівській та Харківській областях, які межують з Росією, протягом останнього часу намагань ворожих диверсійних груп не фіксували.

До слова, за словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, російські війська скористалися замерзлою річкою Оскіл для перекидання сил на Куп'янському напрямку, українські сили оборони намагаються їх вибити. Також він повідомив, що цієї весни на Осколі не очікується водопілля.