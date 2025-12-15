Враг думал, что нашел путь в Купянск: командир "Ахилеса" рассказал детали операции

На Купянском направлении российские войска несколько месяцев искали способ прорваться в город, действуя малыми группами и пытаясь обойти украинскую оборону. Противник давил с флангов, усиливал штурмы и менял тактику, надеясь найти уязвимое место.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахилес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала рассказал, как Силы обороны Украины сорвали этот замысел. Он объяснил, почему бои за Купянск стали проверкой на выдержку и взаимодействие и что именно позволило удержать город.

Оборона Харьковщины держится на взаимодействии и логистике

На Харьковщине противник давил сразу на нескольких участках, в частности на Волчанском направлении, где имел отдельную цель. В таких условиях удержание позиций зависело не от "одного подразделения", а от того, как быстро и слаженно работают различные звенья и силы на местах. Именно поэтому успех обороны часто измеряется не громкими эпизодами, а стабильностью системы.

Чтобы не дать противнику оккупировать Волчанск, все Силы обороны Украины должны работать как слаженный механизм,

– пояснил Юрий Федоренко.

Отдельным узлом является логистика на левобережье Купянщины, где надо постоянно подвозить боеприпасы, лекарства и продукты и вывозить раненых. Противник пытался "срезать" эти маршруты ударами по переправам и подходам к ним, чтобы изолировать плацдарм. Поэтому инженерные подразделения восстанавливают переходы под обстрелами, а часть доставки делают так, чтобы меньше рисковать людьми и транспортом.

Противник может применить за сутки более 50 управляемых авиабомб для нанесения поражения по переправам,

– отметил командир полка.

На левобережном плацдарме много работы не выглядит "эффектно" на видео, потому что логистику часто нельзя показывать без риска для позиций. Речь идет о подвозе грузов, а не о кадрах с уничтоженной целью, объясняет командир: важен не "танчик в огне", а результат на участке. Именно поэтому значительную часть доставки структурные подразделения 429 полка "Ахилес" выполняют по воздуху. Несмотря на постоянный натиск противника, попытки использовать погоду и подбрасывание живой силы легкобронированной техникой, этот левобережный плацдарм сейчас удерживается группировкой войск Украины и Силами обороны.

Как Россия искала путь в Купянск и почему форсирование Оскола не дало прорыва?

На правобережье Купянска Россия перебросила значительные силы и пыталась постепенно расширить присутствие возле города. Сначала действовали малыми группами и пробовали обойти оборону по флангам, чтобы приблизиться к ключевым маршрутам обеспечения.

Параллельно пытались создать условия для стабильного подвоза людей и боеприпасов. Одной из попыток было наведение понтонных переправ: противник привлекал инженерные подразделения и технику, но удержать такие решения под огнем не смог. Это сорвало замысел быстро "подвязать" логистику и нарастить группировку на правом берегу.

Противник работал над наведением штатных понтонных переправ, для этого задействовал значительное количество инженерной техники,

– рассказал Юрий Федоренко.

После этого российские подразделения перешли к форсированию Оскола малыми группами, используя тросы, камеры, лодки и импровизированные плоты. Такая тактика давала шанс отдельным группам просачиваться, но не позволяла перебросить достаточно сил, чтобы удержать темп и развить наступление. Потери во время переходов оставались высокими даже тогда, когда погода была на стороне противника.

Из десяти военнослужащих российско – оккупационных войск получают ранения и погибают шесть – семь,

– подчеркнул командир полка.

Именно из-за этой "цены" и недостатка массы противник начал искать другой, скрытый маршрут на правобережье. Далее в ход пошли инженерные схемы и то, что должно было дать скорость без понтонов. Это и подвело ситуацию к истории с трубой.

Как "маршрут через трубу" сломали и что происходит сейчас?

Когда противник не смог обеспечить массовое форсирование Оскола и удержать понтонные переправы, он начал искать скрытый путь для проникновения в город. Таким вариантом стала газотранспортная труба, которая проходит с левого на правый берег и по диаметру позволяла перемещать живую силу и отдельные грузы. Долгое время этот маршрут не работал, потому что участок контролировали Силы обороны Украины. Ситуация изменилась после того, как российские подразделения с большими потерями смогли закрепиться на северной окраине Купянска. Выход трубы на правом берегу оказался под контролем оккупантов, и они начали активно использовать ее для скрытого перемещения и инфильтрации в город.

Враг сразу развернул активное передвижение своей живой силы именно по трубе,

– отметил Юрий Федоренко.

После выявления этой тактики Силы обороны Украины привлекли дополнительные ресурсы для поражения маршрута. Речь шла не об одном подразделении, а о согласованной работе беспилотных систем, артиллерии и авиации. Задачей было не просто повредить трубу, а сорвать ее использование как стабильного канала переброски людей и средств.

Совместными усилиями был достигнут результат, трубу повредили,

– объяснил командир полка.

В то же время он обратил внимание, что газотранспортная система имеет дублирование, а участки под рекой защищены инженерными конструкциями, поэтому полное разрушение является сложной задачей. Именно поэтому противник периодически пытается восстановить сообщение или использует отдельные сегменты трубы как укрытие или склад.

На текущий момент труба находится под постоянным огневым контролем и свои пропускные способности потеряла,

– подчеркнул Федоренко.

Параллельно продолжается работа по нейтрализации диверсионно – разведывательных групп, которые ранее смогли просочиться в город. Часть обеспечения враг пытается подбрасывать по воздуху, но эти попытки также отслеживаются и сбиваются перехватчиками. В итоге замысел со "скрытым путем" не дал противнику решающего преимущества и не позволил развернуть наступление в самом Купянске.

Нужно отметить отважную работу ряда подразделений Сил обороны. Это силы беспилотных систем, Национальная гвардия, Национальная полиция, Силы специальных операций, Служба безопасности Украины, военная служба правопорядка, артиллерийские подразделения. Все они работали как единый слаженный механизм. В результате штурмовые подразделения выбили противника на северные окраины Купянска и заблокировали его попытки просачиваться в город. Северо-западную окраину удалось полностью зачистить,

– отметил Федоренко

Даже когда российские диверсионные группы остаются в Купянске, они пытаются держаться за счет воздушного подвоза. Речь идет о мелких, но критических вещах: боеприпасы, батарейки, средства связи и другое снаряжение. Чтобы сорвать такое снабжение, подразделения Сил обороны, в частности 429 полк, используют противовоздушные возможности, включая дронами перехватчиками.

