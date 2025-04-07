На Купянском направлении отбито несколько вражеских попыток штурмовать позиции ВСУ

На Купянском направлении 6 апреля украинские военные отбили российские попытки штурмов. Вражеские пехотинцы на бронетехнике бросились безуспешно на прорыв дважды.

Накат противника отражали бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" совместно с воинами 43 ОМБр и с гвардейцами 1 Президентской бригады оперативного назначения "Буревий". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица"

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Россияне понесли потери на Купянском направлении

Основная цель врага – подтянуться к Купянску, до которого, как говорят военные, еще далеко.

Российский танк и БМП пытались прорваться на позиции Сил обороны до и после обеда. Однако, россияне понесли лишь потери.

Противник активно пользуется погодными условиями. Параллельно с механизированным накатом, на другом отрезке проводит штурмовые действия с участием квадроциклов – вероятно для отвлечения внимания от основного удара. Но из-за большой спешки враг действует довольно дезорганизовано. Можно констатировать, что уровень слаженности россиян снизился. Возможно, это связано с тем, что их постоянно подгоняет командование, гонит на смерть,

– сообщил командир первого батальона отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Антон "Бандерас" Шмагайло в комментарии "УП".

Всего в результате боевой работы было:

повреждено 2 БМП;

уничтожено 2 танка;

4 оккупантов ликвидировано;

еще 3 – ранены.

"Вражеское наступление отражено, потерь наших позиций не допущено", – подытожили в ОСГВ "Хортица".

Как проходило отражение штурмов показал 429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес".

На Купянском направлении отбили попытки вражеских штурмов: смотрите видео

Россияне хотят расширить плацдарм на западном берегу Оскола

В то же время в ОСГВ "Хортица" отмечают, что на Купянском направлении Россия хочет расширить плацдарм на западном берегу Оскола.

"Враг для поддержки своей группировки и логистического обеспечения пытается перебрасывать силы на западный берег реки Оскол. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения войск противника", – отмечают там.

Атакуют россияне безуспешно возле Каменки, Петропавловки, Песчаного, Надии и Загрызово.

Были также штурмы в районе Богуславки – там оккупанты делали это при поддержке бронетехники и квадроциклов.