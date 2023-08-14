Россияне пытаются выполнить 2 задания на Купянском направлении

Российские оккупанты пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении. Враг сформировал мощное наступательное войско и пытается выполнить две задачи.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" рассказал 24 Каналу, почему оккупанты так активизировались. Одна из причин – растяжение фронта.

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На Востоке русские военные сформировали достаточно мощную наступательную группировку – около 20 тысяч солдат.

Первая задача россиян – военно-политическая

Захватчики пытаются полностью захватить административные границы Луганской и Донецкой областей. Действия этой группировки прослеживаются от Купянска до Кременной, Угледара.

Романенко рассказал о ситуации на Купянском направлении: смотрите видео

Владимир Путин понимает, что российская армия не имеет никаких преимуществ в войне. Поэтому вместе с союзниками прилагают усилия, чтобы на переговорах легализовать захваченные украинские территории. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, Донбассе, а также Харьковской области.

Вторая задача россиян – стратегическая

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией, когда войска агрессора покинут Украину, но не с президентом России Владимиром Путиным.

Угроза остается на Купянском направлении. Враг пытается заставить украинское руководство остановить наступление путем применения стратегических резервов, которые готовились для наступательных действий на Юге.

Фронт – очень большой, 1,5 тысячи километров. Враг понимает, что нужно растягивать наши силы по всему фронту, чтобы мы привлекли стратегические резервы.

– заметил Игорь Романенко.

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