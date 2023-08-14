Россияне пытаются выполнить 2 задания на Купянском направлении
Российские оккупанты пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении. Враг сформировал мощное наступательное войско и пытается выполнить две задачи.
Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" рассказал 24 Каналу, почему оккупанты так активизировались. Одна из причин – растяжение фронта.
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На Востоке русские военные сформировали достаточно мощную наступательную группировку – около 20 тысяч солдат.
Первая задача россиян – военно-политическая
Захватчики пытаются полностью захватить административные границы Луганской и Донецкой областей. Действия этой группировки прослеживаются от Купянска до Кременной, Угледара.
Романенко рассказал о ситуации на Купянском направлении: смотрите видео
Владимир Путин понимает, что российская армия не имеет никаких преимуществ в войне. Поэтому вместе с союзниками прилагают усилия, чтобы на переговорах легализовать захваченные украинские территории. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, Донбассе, а также Харьковской области.
Вторая задача россиян – стратегическая
Угроза остается на Купянском направлении. Враг пытается заставить украинское руководство остановить наступление путем применения стратегических резервов, которые готовились для наступательных действий на Юге.
Фронт – очень большой, 1,5 тысячи километров. Враг понимает, что нужно растягивать наши силы по всему фронту, чтобы мы привлекли стратегические резервы.
– заметил Игорь Романенко.
Последние события с фронта
- Наступательные действия продолжаются в Мелитопольском и Бердянском направлениях. На прошлой неделе в населенном пункте Урожайное, что в Запорожье, продолжались бои. Там у наших военных есть определенные успехи.
- Также определенные успехи в ВСУ южнее и юго-восточнее Старомайорского, что на Донетчине. Там украинские военные закрепляются на некоторых участках.
- Вооруженные Силы Украины на прошлой неделе также решили показать россиянам, кто настоящий хозяева в Луганской области. Украинские военные смогли продвинуться в сторону Кармазиновки. В общей сложности продвижение достигло почти 3 километров в неделю.