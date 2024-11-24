Масштабный штурм на Кураховском направлении: украинские десантники уничтожили бронетехнику врага
Украинские десантники на Кураховском направлении остановили масштабный штурм россиян. Враг бросил более 20 единиц бронетехники, но понес серьезные потери.
Об этом рассказывает "Суспільне Донбас" со ссылкой на представителя пресс-службы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Ореста Дрималовского, сообщает 24 Канал. По его словам, механизированный штурм удалось остановить еще на подходах.
79-я бригада разбила колонну российской бронетехники
20 ноября на Кураховском направлении российские войска предприняли попытку прорвать оборону ВСУ, использовав 17 боевых бронированных машин с десантом, четыре танка и поддержку артиллерии.
По его словам, механизированный штурм удалось остановить еще на подходах к переднему краю украинских позиций благодаря слаженной работе аэроразведки и операторов ударных дронов.
В результате боя воины 79-й бригады уничтожили семь бронемашин и один танк оккупантов.
Несмотря на серьезные потери, российские войска не прекращают попыток штурма. Они применяют пехоту, квадроциклы, мотоциклы и багги, продолжая атаки ежедневно.
К слову, ранее командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко заявил, что оккупанты используют пешую тактику с целью количественного проведения штурмов, но не достигают существенных тактических успехов.
К тому же погодные условия уменьшили эффективность беспилотных систем, однако штурмовая пехота продолжает действовать.