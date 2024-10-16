Горячее всего на двух направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

По состоянию на 22:00 15 октября известно, что оккупанты более 3300 раз обстреляли позиции Сил обороны и населенные пункты. Два направления фронта продолжают быть под особым вниманием россиян. Некоторые бои до сих пор продолжаются.

В вечернем отчете Генштаба говорится о том, что враг нанес 42 авиаудара по территории Украины, сбросив 84 УАБа. А еще было 644 дрона-камикадзе.

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Что происходит на фронте сейчас

Всего с начала этих суток произошло 164 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях,

– сказано в посте.

На Харьковском направлении противник безуспешно пытался штурмовать наши позиции у Волчанска и Старицы. В то же время вражеская авиация атаковала населенный пункт Малые Проходы управляемыми бомбами.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого. Девятнадцать боев завершено, семь – еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.

На Краматорском направлении враг трижды штурмовал наши позиции вблизи Калиновки, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении при поддержке бомбардировочной авиации враг совершил девять штурмовых действий. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений у Торецка, Дачного и Щербиновки. Все атаки агрессора отражены.

С начала этих суток противник 25 раз атаковал в районах Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Селидово и Крутого Яра, что на Покровском направлении. Наши защитники отбили 24 атаки, одно боевое столкновение – еще продолжается.

На Кураховском направлении враг также совершил 40 попыток прорвать нашу оборону вблизи Кременной Балки, Новодмитровки, Цукурино, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Антоновки и Катериновки. 32 боевые столкновения завершены, еще два – до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник дважды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей обороны у Раздольного и Богоявленки.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение неподалеку от Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено пять попыток оккупантов атаковать наши позиции.

На других направлениях – без особых изменений. Сегодня стоит отметить воинов 35 отдельной бригады морской пехоты и 15 отдельного горно-штурмового батальона, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике,

– подытожили в Генштабе.