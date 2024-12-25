Некоторые позиции ВСУ на Кураховском направлении были потеряны, – ОСГВ "Хортица"

Украинские защитники продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. К сожалению, некоторые из позиций там были потеряны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Что в ОСГВ "Хортица" говорят о ситуации на Кураховском направлении

Военные говорят, что на Кураховском направлении сохраняется высокая активность противника. Отмечается, что в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки штурмовые группы противника пытаются и дальше инфильтроваться в боевые порядки Сил обороны.

Отдельные позиции сил обороны потеряны. Противник продолжает накапливать силы для дальнейших атак,

– отмечают в ОСГВ "Хортица".

Заметим, за минувшие сутки на Кураховском направлении произошло 36 боевых столкновений. По данным Генштаба, активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Петропавловки, Шевченко и в районе Курахово.

Какая ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

Ранее спикер ВСУ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что Кураховское направление пытаются штурмовать около 35 – 36 тысяч оккупантов.