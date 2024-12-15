В Курахово зафиксированы случаи использования ДРГ под видом гражданских, – Генштаб
Кураховское направление остается одним из самых горячих на всем фронте российско-украинской войны. Сейчас российские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникнуть в Курахово под видом гражданских.
Россияне стремятся любой ценой завладеть городом и проводят активные штурмовые действия на юго-восточной окраине Курахово. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Что известно о российских ДРГ на Кураховском направлении
Российская армия пытается захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в южной части города.
С этой целью, а также в целях захвата важных административных и промышленных объектов и сооружений, расположенных в центральной части города, пытается инфильтрировать диверсионно-разведывательные группы,
– говорят в Генштабе.
Уже зафиксированы случаи использования диверсионно-разведывательных групп под видом гражданских лиц. Сейчас украинские Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия, чтобы предотвратить такие действия оккупантов.
По данным Генштаба, командование принимает все необходимые решения с учетом сложности ситуации. Там отмечают, что Россия распространяет искаженную информацию о событиях в Курахово, и призывают украинцев придерживаться информационной гигиены.
14 декабря россияне вывесили русский флаг над горсоветом Курахово. Оккупантам удается продвигаться вглубь города, они постепенно занимают его центральную часть.
В сети появилось видео, на котором россияне бегают мимо домов и снимают украинскую символику. Также есть кадры, где они берут в плен 4 бойцов украинских Сил обороны. Сейчас ситуация в Курахово остается сложной.