Курортное Батуми в Грузии затопили ливни: авто по фары в воде

Непогода сковала часть курорта Батуми в Грузии. Общественный транспорт пока не курсирует, а люди буквально плавают по улицам города.

С особой силой дождь прошел на рассвете 22 сентября. Уже утром улицы города были частично заблокированы.

Напомним Мощный вулкан проснулся на Канарах, объявили эвакуацию: поражающе видео

Наводнение в Батуми

Особенно сложное положение на улице Шавшети, Багратиони и Тавдадебули, где затоплены торговые объекты и первые этажи зданий. Также повреждены припаркованные автомобили. Вода кое-где полностью покрыла колеса.

По данным "Батумского водоканала", на горячую линию поступило более 50 сообщений. На упомянутых улицах затопило магазины и первые этажи домов.

Сейчас откачивают наиболее проблемные места. Там, где уровень воды все еще высок, невозможно войти и начать работы. Также очищается дренаж в море,

– сообщили в компании.

Наводнение в Батуми 22 сентября / Фото из ajaratv.ge

Наводнения в мире: последние жуткие случаи