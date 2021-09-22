Курортное Батуми в Грузии затопили ливни: авто по фары в воде
Источник:"Аджарское телевидение"
Непогода сковала часть курорта Батуми в Грузии. Общественный транспорт пока не курсирует, а люди буквально плавают по улицам города.
С особой силой дождь прошел на рассвете 22 сентября. Уже утром улицы города были частично заблокированы.
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Наводнение в Батуми
Особенно сложное положение на улице Шавшети, Багратиони и Тавдадебули, где затоплены торговые объекты и первые этажи зданий. Также повреждены припаркованные автомобили. Вода кое-где полностью покрыла колеса.
По данным "Батумского водоканала", на горячую линию поступило более 50 сообщений. На упомянутых улицах затопило магазины и первые этажи домов.
Сейчас откачивают наиболее проблемные места. Там, где уровень воды все еще высок, невозможно войти и начать работы. Также очищается дренаж в море,
– сообщили в компании.
Наводнение в Батуми 22 сентября / Фото из ajaratv.ge
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