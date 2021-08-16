Люди в панике прыгали в воду: в курортной Алании вспыхнули экскурсионные суда – видео

В районе Тюрклер в Турции загорелись сразу 4 экскурсионных суда. Пассажиры, в надежде на спасение, прыгали с кораблей прямо в воду.

Причины возгорания устанавливают. По предварительным данным, из-за инцидента пострадал один человек.

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Суда загорелись по очереди

Очевидцы сообщают, что сначала вспыхнуло одно судно. Уже от него вспыхнули 3 следующие. Пожарные и спасатели пытались погасить огонь, однако им не удалось – стихия полностью уничтожила лодки.

Из-за возгорания судов пострадал один человек, который отравился дымом. Сейчас он находится под наблюдением медиков в местной больнице. Полиция начала расследование причин пожара.

На видео, которое опубликовали в сети, видно, как пассажиры одного из охваченных огнем судов прыгают в воду, чтобы спастись.

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