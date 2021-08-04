В курортной Кирилловке нашли настоящее кладбище медуз: видео
Источник:24 канал
В Кирилловке, что в Запорожской области, пляжи снова переполнены трупами медуз. Скорее всего, их выбросило на берег после очередного шторма.
Украинцы делятся в сети кадрами, на которых зафиксировано огромное количество уже мертвых медуз.
Читайте также Зависит от солености воды: ученый рассказал, когда медузы исчезнут из Азовского моря
В Кирилловке пляже выстланы медузами
На обнародованных видео заметно, что пляжи курортной Кирилловки обильно усеяны мертвыми медузами. Несмотря на это, отдыхающие купаются в воде, отмечают, что она чистая, ведь вся живность находится на берегу.
Напомним, в этом году туристы на украинских курортах столкнулись со многими неудобствами: стаи божьих коровок, много комаров и медуз в море.
В Кирилловке на пляжах много мертвых медуз: смотрите видео
Медуз выбросило на берег после шторма: смотрите видео
Нашествие медуз: последние новости
- Сначала настоящее нашествие медуз в июле 2021 года зафиксировали на пляжах курортного Бердянска. Из-за большого количества мертвых животных на берегу и в воде люди не могли купаться.
- Позже от огромного количества медуз пострадали также популярные курорты Кирилловка и Лазурное.
- 1 августа пляжи в Кирилловке наконец очистились от медуз. Туристы получили возможность наслаждаться отдыхом. Однако уже на следующий день живность снова начало прибивать к берегу.