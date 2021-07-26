"Наконец-то ушли": в курортной Кирилловке понемногу "исчезают" медузы
26 июля 2021 , 13:53Читати новину українською
Источник:инстаграм Evgeniy Gurtovenko
По состоянию на 26 июля Кирилловка уже приходит в себя после масштабного нашествия медуз. Местные жители сообщают, что в море наконец можно купаться.
Евгений Гуртовенко, который отдыхал на одном из пляжей Кирилловки, поделился в сети видеокадрами чистой и приятной для купания морской воды.
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Кирилловка сегодня. Медузы ушли. Друзья, наконец-то можно смело купаться в море. Медуз почти нет, тело не щиплет. И не так жарко, как было,
– отметил мужчина.
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Медузы в Кирилловке: главное
- Июль в Кирилловке превратился для местных жителей и отдыхающих в настоящее испытание. Все потому, что местные пляжи атаковали медузы. Их было так много, что, казалось, вот-вот они выгонят туристов и завладеют всей территорией.
- Ситуация еще больше осложнилась после того, как от медуз пострадала девочка-отдыхающая. Когда ребенок вышел из воды, родные заметили на спине девочки красные пятна. Впоследствии они появились по всему телу. По словам родных, это – аллергическая реакция от укусов медуз.
- Кроме того, от нашествия медуз пострадал курорт Лазурное.