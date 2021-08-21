В курортной Кирилловке туристам запретили выносить медуз на берег: с чем это связано
Источник:Ria-m.tv
В курортной Кирилловке туристам запретили выносить на сушу медуз. Все потому, что они разлагаются и наполняют побережье вонью.
Кроме того, гниение медуз портит морской отдых крайне неэстетичным зрелищем. Чтобы избежать "могильников" на пляжах, людей призывали соблюдать ограничения.
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Арендаторы пляжей рассказывают: если ничего не делать, течение заберет медуз назад, и море самоочистится. В то же время это работает только частично: когда направление ветра меняется, "красавицы" возвращаются.
Многие базы ограждают свои пляжи сетками. Однако и они не являются панацеей. Во время штормов конструкции просто выносит на берег.
Туристам запретили выносить медуз на берег: смотрите видео
Нашествие медуз в Кирилловке: смотрите видео
- Летом 2021 года нашествие медуз превратило отдых в Кирилловке в настоящее испытание.
- Скользкие "красавицы" появились на городских пляжах в рекордном количестве. Люди жаловались, что иногда просто нельзя было зайти в воду. Особенно страдали от количества медуз дети.
- Отчаянные отдыхающие выносили желеобразных морских обитателей на берег. Кое-где образовывались настоящие могильники. Одна из туристок даже провалилась в яму, где гнили медузы.
- В конце июля желеобразные "красавицы" исчезли. Люди вздохнули с облегчением: можно отдыхать.
- Однако уже в первые дни августа медузы вернулись.
- С каждым днем их количество растет. Отдыхающие – возмущены и разочарованы.