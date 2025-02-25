Курс доллара в России устанавливает Центральный банк так, как ему заблагорассудится, поэтому официальные данные по экономической ситуации отличаются от реальности. Российская экономика в этом году может не просто продолжать тормозить, а потерпеть крах.

Такое мнение 24 Каналу высказал кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что социальные расходы в России уже сократили. Между тем в России с бешеной скоростью печатают деньги, что означает ускорение инфляции.

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Российская экономика только ухудшается

По правилу, курс иностранной валюты в стране устанавливается в результате торгов на валютной бирже. Однако в России пользоваться долларами и евро запрещено из-за санкций, поэтому курс устанавливает Центральный банк.

Страна-агрессор сейчас повторяет историю СССР. Тогда официально 1 доллар можно было купить за 0,67 копейки, но на черных рынках – за 20 рублей.

Курс доллара – фиктивный. Устанавливают его, как заблагорассудится, потому что нет торгов. Экономика, которая существует на бумагах, имеет отрыв с реальной. У людей все больше будет проблем,

– подчеркнул Ус.

Социальные расходы в стране-агрессоре сократили. Поэтому есть вероятность, что в течение этого года не все россияне будут получать пенсии или даже зарплаты.

Заметьте! Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал, что сейчас рост зарплат в России фактически остановился. Тормозят этот процесс даже на военных заводах. В то же время цены по стране безумно растут.

Тем временем Фонд национального благосостояния в России, по словам кандидата экономических наук, за последний месяц 2024 года сократился на треть. Сколько денег осталось – неизвестно. Однако вероятно, что их хватит только на покрытие дефицита в 2025 году.

Более того, в октябре прошлого года Центральный банк России выдал отчет, где писало, что банк не исключает обнуления Фонда национального благосостояния (то есть российских резервов) в течение 2025 года.

Вполне возможно, что Россия просто упустит момент, когда ее экономика не просто затормозит, она уже притормаживает, а потерпит крах,

– заметил он.

Интересно также то, что этот год страна-агрессор начала с фантастическим дефицитом – 1,7 триллиона рублей, хотя планировала иметь дефицит в сумме 1,3 триллиона рублей.

Ус добавил, что в России печатают большое количество денег (за 3 месяца рублевая масса увеличилась на 10 триллионов рублей), что свидетельствует о прямой дорогу к инфляции.