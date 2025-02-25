Таку думку 24 Каналу висловив кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що соціальні витрати в Росії вже скоротили. Тим часом в Росії з шаленою швидкістю друкують гроші, що означає пришвидшення інфляції.

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Російська економіка лише погіршується

За правилом, курс іноземної валюти в країні встановлюється в результаті торгів на валютній біржі. Однак в Росії користуватись доларами та євро заборонено через санкції, тому курс встановлює Центральний банк.

Країна-агресорка зараз повторює історія СРСР. Тоді офіційно 1 долар можна було купити за 0,67 копійки, але на чорних ринках – за 20 рублів.

Курс долара – фіктивний. Встановлюють його, як заманеться, бо немає торгів. Економіка, яка існує на паперах, має відрив з реальною. У людей все більше буде проблем,

– наголосив Ус.

Соціальні видатки в країні-агресорці скоротили. Тому є ймовірність, що впродовж цього року не всі росіяни будуть отримувати пенсії чи навіть зарплати.

Зауважте! Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів, що зараз ріст зарплат в Росії фактично зупинився. Гальмують цей процес навіть на військових заводах. Водночас ціни по країні шалено зростають.

Тим часом Фонд національного добробуту в Росії, за словами кандидата економічних наук, за останній місяць 2024 року скоротився на третину. Скільки грошей залишилось – невідомо. Однак ймовірно, що їх вистачить лише на покриття дефіциту у 2025 році.

Ба більше, в жовтні минулого року Центральний банк Росії видав звіт, де писало, що банк не виключає обнулення Фонду національного добробуту (тобто російських резервів) протягом 2025 року.

Цілком можливо, що Росія просто проґавить момент, коли її економіка не просто загальмує, вона вже пригальмовує, а зазнає краху,

– зауважив він.

Цікавим є також те, що цей рік країна-агресорка розпочала з фантастичним дефіцитом – 1,7 трильйона рублів, хоч планувала мати дефіцит у сумі 1,3 трильйона рублів.

Ус додав, що в Росії друкують велику кількість грошей (за 3 місяці рублева маса збільшилась на 10 трильйонів рублів), що свідчить про пряму дорогу до інфляції.