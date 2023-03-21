Курс указан, – в ВСУ прокомментировали уничтожение "Калибров" в Джанкое

Вечер 20 марта во временно оккупированном Крыму был адским. Уничтожение российских крылатых ракет "Калибр" в оккупированном Джанкое – это четкий сигнал россиянам, чтобы они уезжали из Крыма.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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Гуменюк напомнила, что Джанкой – это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорили, что поражение логистики станет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму.

Пока курс указано четко, что им по железной дороге уже очень необходимо выезжать,

– подчеркнула она.

"Хлопок в Джанкое": главное

Вечером 20 марта в Джанкое раздался ряд взрывов. Впоследствии стало известно, что местные жители слышали уничтожение крылатых ракет "Калибр". Взрывов было более 10, что не на шутку испугало местных жителей.

И пока россияне хвастаются "работой ПВО", Главное управление разведки поделилось свежей информацией. В 22:54 20 марта появилась публикация, касающаяся ситуации в Джанкое. Согласно ей, удалось уничтожить крылатые ракеты "Калибр НК", когда их транспортировали по железной дороге.

"Калибр НК" – крылатая ракета, созданная для запуска с надводных кораблей российского черноморского флота. Они способны попадать на расстоянии 2500 километров по наземным целям или 375 километров – по морским.

Добавим, что Джанкой – место схождения всех железнодорожных ветвей, расположенных во временно оккупированном Крыму. Поэтому, если вывести из строя именно этот железнодорожный узел, можно парализовать поставки врага. Если уничтожить железнодорожный узел в Джанкое, можно усложнить движение как пассажирских поездов, так и эшелонов с техникой. Первыми везут на фронт бойцов, а вторым – оружие и технику.