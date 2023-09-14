В Харьковской области погибли курсанты ГСЧС: прокуратура установила лицо, причастное к взрыву
Источник:Харьковская областная прокуратура
В Харьковской области 31 мая произошел взрыв в Национальном университете гражданской защиты, в результате чего погибли 2 курсанта. Правоохранители нашли человека, который может быть причастен к смерти молодых спасателей.
В настоящее время этому человеку объявили подозрение и проводят досудебное расследование. Инцидент произошел из-за взрыва артснаряда в САУ "Пион", который оказался в учебном заведении.
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Кто может быть причастен к взрыву в Харьковской области
В прокуратуре отметили, что уже сообщили о подозрении начальнику одного из кафедр Национального университета гражданской защиты, который мог принести в учебный корпус снаряд и оставить его в помещении, где находились курсанты. Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следствием установлено, что снаряд начальнику кафедры привез и передал его главный специалист одного из отделов ГСЧС в Сумской области, который проходил повышение квалификации в этом Центре под руководством этого начальника,
– отметили в прокуратуре.
Этому сотруднику ГСЧС объявили подозрение за приобретение, хранение, перевозку и передачу боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет заключения.
В Харьковской области объявили подозрение мужчине, который мог повлечь за собой взрыв в университете / Фото Харьковской областной прокуратуры
Впоследствии в полиции Харьковской области отметили, что сотруднику ГСЧС сейчас 39 лет. В конце апреля 2023 он заканчивал проходить переподготовку в этом вузе, незаконно купил артиллерийский снаряд и привез в учебное заведение.
В заключение правоохранители отметили, что этот снаряд хранили в казарме, а уже 31 мая этот боеприпас взорвался, что и привело к гибели курсантов.
Что известно о гибели курсантов в Харьковской области
- Мощный взрыв раздался в Национальном университете гражданской защиты в Харьковской области 31 мая около 14 часов 30 минут. Тогда в результате взрыва ранение получил 20-летний курсант.
- Впоследствии стало известно, что два курсанта, которым было по 21 и 22 лет, скончались от полученных травм в карете скорой помощи по дороге в больницу. После этого инцидента 4 должностных лица Национального университета гражданской защиты были отстранены на время расследования.
- Впоследствии стала известна причина взрыва в учебном заведении. Предварительно там взорвался снаряд в самоходную артиллерийскую установку "Пион", оказавшийся в университете.