Курсанты Нацгвардии спели песню о военной дружбе и любви к Украине: трогательное видео

Ко Дню Национальной гвардии Украины курсанты Нацгвардии презентовали проницательную песню "Офицер" и сняли чувственный клип на нее.

Весь мир переживает сложное время. Кроме пандемии коронавируса, продолжаются войны и вооруженные конфликты в разных уголках планеты, в том числе и в Украине. Несмотря на распространение смертельной болезни, тысячи мужественных воинов защищают границы нашего государства. Среди них есть и надгвардейцы. Курсанты Национальной академии Национальной гвардии Украины представили трогательную песню о настоящих офицерах, от которой появляются мурашки по коже.

Читайте также: Национальная гвардия Украины отмечает свое 6-летие: мощное видео

Премьера видеоклипа состоялась на официальном ютуб-канале академии. Композицию записывали на харьковской студии, а участие в этом процессе приняли Денис Пивко, Валентин Буганцев, Андрей Кузьмин, Олег Кузнецов и Игорь Шепелев. Именно Денис стал автором большей части текста.

Их пятеро. Они курсанты, одногруппники, друзья, творческие личности, авторы и исполнители песни, которая представляет их будущую жизнь – жизнь украинского офицера. Разные по характеру, но сходные по убеждениям, возможно поэтому и текст песни "Офицер" настолько наполнен правдой,

– говорится в описании к видео.

Песню ребята записали для того, чтобы люди в очередной раз убедились в силе и профессионализме офицеров украинской армии. Главными ее мотивами являются дружба, честь и мужество военных. Это произведение подчеркивает, что офицер – это человек, который много работает над собой и обеспечивает спокойствие в государстве. Каждый военный работает на передовой для того, чтобы наш народ жил под мирным небом над головой.

Курсанты Национальной академии Национальной гвардии Украины – "Офицер": смотрите видео онлайн