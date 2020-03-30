Курсанти Нацгвардії заспівали пісню про військову дружбу та любов до України: зворушливе відео

До Дня Національної гвардії України курсанти Нацгвардії презентували проникливу пісню "Офіцер" та зняли чуттєвий кліп на неї.

Увесь світ переживає складний час. Окрім пандемії коронавірусу, тривають війни та збройні конфлікти у різних куточках планети, зокрема й в Україні. Попри поширення смертельної хвороби, тисячі мужніх воїнів захищають кордони нашої держави. Серед них є й надгвардійці. Курсанти Національної академії Національної гвардії України представили зворушливу пісню про справжніх офіцерів, від якої виникають мурашки по шкірі.

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Прем'єра відеокліпу відбулася на офіційному ютуб-каналі академії. Композицію записували на харківській студії, а участь у цьому процесі взяли Денис Півко, Валентин Буганцев, Андрій Кузьмін, Олег Кузнєцов та Ігор Шепелєв. Саме Денис став автором більшої частини тексту.

Їх п'ятеро. Вони курсанти, одногрупники, друзі, творчі особистості, автори та виконавці пісні, яка репрезентує їх майбутнє життя – життя українського офіцера. Різні за характером, але схожі за переконаннями, можливо тому й текст пісні "Офіцер"настільки наповнений правдою,

– йдеться в описі до відео.

Пісню хлопці записали для того, щоб люди вкотре переконалися в силі та професіоналізмі офіцерів української армії. Головними її мотивами є дружба, честь та мужність військових. Цей твір наголошує, що офіцер – це людина, яка багато працює над собою та забезпечує спокій у державі. Кожен військовий працює на передовій задля того, щоб наш народ жив під мирним небом над головою.

Курсанти Національної академії Національної гвардії України – "Офіцер": дивіться відео онлайн