Каковы особенности Курской АЭС, где россияне строят линии обороны

Россияне волнуются, что в рамках Курской операции украинские военные планируют взять под контроль Курскую АЭС. Это рабочая атомная электростанция с устаревшими реакторами.

Заведующий отделением атомной энергетики ИПБ АЭС НАН Украины Владимир Борисенко в разговоре с 24 Каналом рассказал о других особенностях Курской АЭС. Заметим, что неподалеку от нее россияне уже строят линии обороны.

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Что известно о Курской АЭС

Курская АЭС расположена между Курском и украинской границей – в 60 километрах от границы с Украиной. У нее аналогичный план с Чернобыльской АЭС.

Курская АЭС является неким аналогом Чернобыльской АЭС. Первый ее блок запустили в 1976 году. Там также есть 4 блока. На сегодня работает только два блока, другие отработали свой срок. Особенностью является то, что на Курской АЭС есть еще и 5-й блок, который почти полностью построенным. Но чтобы не терять остатки репутации этих реакторов, российская сторона решила его не запускать,

– отметил Владимир Борисенко.

Поэтому пятый энергоблок стоит просто как некая историческая достопримечательность.

Расположение Курской АЭС: смотрите на карте

Другой особенностью Курской АЭС является то, что на той же площадке строятся блоки новые блоки для станции. На первый блок с июня года уже начали завозить топливо и, по планам россиян, вскоре должна была бы состояться процедура физического запуска.

Опасный объект

BBC писало о том, что россияне строят линии обороны и окопаются всего в 8 километрах от Курской АЭС. Это довольно рискованно не только для самих россиян.

Не стоит "играть" с такими объектами, которые являются настолько опасными. Прежде всего это рабочий ядерный реактор, в котором есть "горячее" топливо, поэтому если там что-то случится – выброс радиоактивных веществ в окружающую среду будет максимально вредным,

– объяснил Борисенко.

Если что-то произойдет на Курской АЭС, когда она работает, то вред от последствий можно будет сравнивать с аварией на Чернобыльской станции. Ведь блоки на Курской АЭС также не имеют защитной оболочки, поэтому некоторые общие конструкции будет очень легко повредить.