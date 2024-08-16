Завідувач відділення атомної енергетики ІПБ АЕС НАН України Володимир Борисенко у розмові з 24 Каналом розповів про інші особливості Курської АЕС. Зауважимо, що неподалік від неї росіяни уже будують лінії оборони.

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Що відомо про Курську АЕС

Курська АЕС розташована між Курськом та українським кордоном – за 60 кілометрів від межі з Україною. У неї аналогічний план з Чорнобильською АЕС.

Курська АЕС є таким собі аналогом Чорнобильської АЕС. Перший її блоку запустили у 1976 році. Там також є 4 блоки. Станом на сьогодні працює лише два блоки, інші відпрацювали свій термін. Особливістю є те, що на Курській АЕС є ще й 5-й блок, який майже повністю побудованим. Але щоб не втрачати залишки репутації цих реакторів, російська сторона вирішила його не запускати,

– зазначив Володимир Борисенко.

Тож п'ятий енергоблок стоїть просто як така собі історична пам'ятка.

Розташування Курської АЕС: дивіться на карті

Іншою особливістю Курської АЕС є те, що на тому ж майданчику будуються блоки нові блоки для станції. На перший блок з червня року уже почали завозити паливо і, за планами росіян, невдовзі мала б відбутися процедура фізичного запуску.

Небезпечний об'єкт

BBC писало про те, що росіяни будують лінії оборони та окопуються лише за 8 кілометрів від Курської АЕС. Це доволі ризиковано не лише для самих росіян.

Не варто "гратися" з такими об'єктами, які є настільки небезпечними. Насамперед це робочий ядерний реактор, у якому є "гаряче" паливо, тож якщо там щось трапиться – викид радіоактивних речовин у навколишнє середовище буде максимально шкідливим,

– пояснив Борисенко.

Якщо щось станеться на Курській АЕС, коли вона працює, то шкоду від наслідків можна буде порівнювати з аварією на Чорнобильській станції. Адже блоки на Курській АЕС також не мають захисної оболонки, тож деякі загальні конструкції буде дуже легко пошкодити.