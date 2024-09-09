Россия угрожает остановить Курскую АЭС: чем это может обернуться

Операция в Курской области продолжается. Россияне обеспокоены, потому что бои медленно продвигаются в район Курчатова, недалеко от которого расположена Курская АЭС.

Поэтому в России уже звучат угрозы остановить работу Курской АЭС, хотя делать этого и не хотят. Независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная объяснила 24 Каналу, что вообще МАГАТЭ должны были бы настоять на остановке энергоблока.

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МАГАТЭ не видит очевидного

Глава "Росатома" сообщил, что Россия может остановить работу Курской АЭС, если боевые действия в районе Курчатова усилятся. Сейчас, считают, в Москве, мер безопасности достаточно без остановки работа станции.

В то же время россияне не впервые запугивают как украинцев, так и мир, распространяя ложную информацию. В частности, ранее уже публиковалась информация о якобы "обстреле Курской АЭС" со стороны ВСУ, а затем и о "провокации ЗАЭС". При этом экспертов МАГАТЭ на станцию не допустили. Это и все, что нужно понимать о россиянах.

Сейчас на Курской АЭС работает только один энергоблок №3. Энергоблок №4 вывели в ремонт 25 августа. Если бы действительно была угроза от военных действий, они бы должны были остановить и третий энергоблок на всякий случай. Для меня было странно, что Гросси не настаивал остановить энергоблок №3 в холодный останов,

– подчеркнула Ольга Кошарная.

В конце августа гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси действительно посетил Курскую АЭС и по итогам заявил, что станция эксплуатируется в режиме, "очень близком к нормальному".

Где расположена Курская АЭС: смотрите на карте

И хотя Гросси отметил, что реакторы на Курской АЭС типа РБМК по своей конструкции не имеют защитной оболочки, которой оснащены безопасные реакторы, а также сообщил, что активная зона реактора расположена фактически в обычном здании, но призыва или хотя бы рекомендации к действиям от него не прозвучало. В МАГАТЭ подчеркнули, что не хотят допустить удара по Курской АЭС.

МАГАТЭ должна была бы рекомендовать России остановить все реакторы РБМК из-за ядерной опасностина Смоленской, Ленинградской, Курской АЭС. Доказано, что из-за недостатков конструкции реакторов были инциденты на Чернобыльской и Ленинградской АЭС,

– объяснила эксперт по ядерной безопасности.

Россия будет пытаться использовать Генеральную конференцию МАГАТЭ как площадку, чтобы уравнять себя – государство-террористку, которая захватила Запорожскую АЭС – и Украину, которая даже не высказывала намерений о взятии под контроль Курской АЭС. В этом смысле уполномоченным лицами нужно аргументированно противостоять российской пропаганде и лжи.