Российские СМИ жалуются о боях в селе Кромские Быки. Оккупанты жалуются, что его захват якобы позволит выйти к Курской АЭС.

Так, по их информации, наблюдается боевая активность в 13 километрах от Льгова, где по последним данным проживает около 17,5 тысяч человек. Отмечается, что согласно спутниковым снимкам, через Кромские Быки до Льгова идет хорошая асфальтированная дорога, которая позволяет передвигаться с большой скоростью.

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Бои в селе Кромские Быки

Бои в Курской области якобы идут под селом Кромские Быки, откуда до пригорода Льгова останется пройти около 16 километров. Об этом российским СМИ сообщил неназванный военный оккупационной армии, который находится под Курском.

По его словам, захват пригорода Льгова откроет дорогу на город Курчатов, где находится Курская атомная электростанция.

Сейчас вопрос стоит об АЭС, ситуация напряженная. Бои возле Кромских Быков. До пригорода Льгова – 16 километров, дальше дорога на Курчатов, где наша АЭС. Сами понимаете,

– жалуется оккупант.

От населенного пункта Кромские Быки, как пишут провоенные телеграм-каналы врага, можно дойти до автомобильной трассы E38, которая открывает дорогу на Курчатов. В этом городе находится Курская АЭС. От пригорода Льгова до Курчатова – примерно 31 километр.

Еще одно направление движения в Курской области – поселок Коренево, находящийся в 18 километрах от границы, на подступах к которому, по данным Z-каналов, продолжаются бои. Через Коренево проходит асфальтированная дорога до 15-тысячного города Рыльск. От Коренево до Рыльска – 20 километров.

К слову, ранее по последним данным российских СМИ, общая площадь территории, над которой Россия могла потери контроль, достигла 350 квадратных километров. Однако очевидно она постепенно становится все больше.