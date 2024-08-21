Курская операция – удар по репутации Кремля: в NYT проанализировали, как быстро оправится враг

Россия понемногу оправляется от внезапного наступления ВСУ и пытается найти выгоду в позорном для нее прорыве Курской области. Новая укрепленная линия фронта стала основой следующей фазы битвы с большими политическими ставками для обеих сторон.

Об этом пишет The New York Times и отмечает, что Путин пообещал дать решительный ответ на первое вторжение на российскую территорию после Второй мировой войны. Но пока реакция была сосредоточена на сдерживании вторжения. Однако неизвестно, рискнет ли российская армия прибегнуть к рисковым решениям.

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Россияне не предусмотрели операцию ВСУ

Прорыв границы показал провалы российской разведки, а также отсутствие боеспособных резервов врага. Также быстрые и неожиданные успехи ВСУ перевернули глобальное представление о медленном, но неудержимом марше страны-агрессора к победе в войне на истощение.

Массовое взятие в плен российских срочников и пограничников пошатнуло нарратив Путина о том, что война в Украине ведется далеко с помощью хорошо оплачиваемых, решительных добровольцев. В то же время борьба на границе остается на начальной стадии.

Таким образом текущие темпы дают Путину время, чтобы "откалибровать" свой ответ. Аналитики считают, что вместо того, чтобы ослабить контроль Кремля над властью, вторжение может в конце концов заставить больше граждан России сплотиться вокруг флага.

"Вторжение на Курск – это, безусловно, удар по репутации Кремля", – заявила российский политолог Татьяна Становая. Но, по ее словам, это "вряд ли повлечет значительный рост социального или политического недовольства среди населения, а также не приведет к восстанию элиты".

Как пишет издание, с российской точки зрения гамбит Киева создал возможность для истощения ВСУ. По мнению российских военных аналитиков, это может привести к стратегическому поражению, и "блестящая операция может стать ловушкой для украинской армии".

Среди вариантов для российских генералов, по словам аналитиков, попытка собрать подавляющую новую силу, чтобы уничтожить украинский плацдарм на Курщине, или использовать свое преимущество в авиации и артиллерии, чтобы постепенно направить силы на отступление.

На реализацию обеих этих стратегий могут потребоваться недели или даже месяцы, и они будут происходить за счет других участков фронта, отражая реальность войны, где ни одна из сторон не имеет достаточно ресурсов, чтобы заставить своего противника прекратить боевые действия.