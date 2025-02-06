Курской операции – полгода: Генштаб назвал ключевые достижения наступления на территорию России

С начала Курской операции в августе 2024 года прошло 6 месяцев. Общие потери врага на этом участке за таки промежуток времени достигают около 40 тысяч человек, почти половина – убитыми.

Это впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, там рассказали о текущих достижениях.

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Какие успехи Курской операции

В Генштабе констатировали, что операция украинских сил на территории Курской области началась 6 августа 2024 года и, таким образом, продолжается уже полгода. Отмечают, что наши войска до сих пор удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" на территории России.

Там напоминают, что наступательная операция должна была не допустить новое наступление врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и через 6 месяцев выполняет указанную функцию, заставив россиян перебрасывать значительные ресурсы, ослабляя их позиции на других направлениях фронта.

Известно, что на фоне этой операции Москва была вынуждена просить помощи у Пхеньяна, который направил в Курскую область около 12 тысяч своих военнослужащих. Общие потери контингента Северной Кореи, по данным украинских военных, составили около 4 тысяч человек.

Согласно обнародованной информации, из трех условных северокорейских бригад одну фактически уничтожили, еще две – потеряли боеспособность. Поэтому, в настоящее время подразделения из КНДР, которые Россия получила на помощь для возвращения территорий, сейчас отведены с линии фронта.

За 6 месяцев активных боевых действий в Курской области общие потери россиян в живой силе составляют примерно 39 900 человек, из них около 16 100 – убитыми,

– говорится в сообщении.

Также во время операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Отмечается, что это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах в течение длительного времени.

Что известно о потерях России в Курской области

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 5 февраля 2025 года во время проведения Курской наступательной операции россияне потеряли:

131 танк,

689 боевых бронированных машин,

386 артиллерийских систем,

12 единиц РСЗО,

12 средств ПВО,

1 самолет,

3 вертолета,

931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,

1164 единицы автомобильной техники,

34 единицы специальной техники.

"Курская наступательная операция остается примером внезапных асимметричных и успешных действий Сил обороны Украины, которые позволяют нанести значительные потери превосходящему противнику и перехватить инициативу на поле боя", – резюмировали в Генштабе.

К слову, недавно президент Владимир Зеленский выразил заинтересованность в том, какие требования Россия будет выдвигать по Курской области, когда дойдет до этапа "дипломатического урегулирования" войны. Он подчеркнул, что ВСУ стабильно закрепились в области.